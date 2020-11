Barbara d'Urso, la foto con il pancione scatena i fan: “Viva la vita, lei sta arrivando"

Francesco Fredella 12 novembre 2020 a

Il fiocco rosa in casa di Barbara d’Urso sta per arrivare. Manca pochissimo. La sorella della conduttrice di Canale5 sta per diventare mamma, e quindi Carmelita diventerà zia. Sui social, dove la regina di Mediaset ha brindato ai 2,8 milioni di follower, pubblica una foto della sorella Eleonora con il pancione. Bellissima, sorridente. “Viva la vita, lei sta arrivando”, scrive Barbara.

Sophia, questo il nome scelto per la bimba, nascerà a breve. Ma l’emozione in queste ore è fortissima. Barbara d’Urso non sta più nella pelle. E’ al settimo cielo perché sua sorella Eleonora - sposata con il cantante Michele Olmo - stanno per diventare genitori. Anche Eleonora è un’attrice: ha recitato in molte fiction come “Il Maresciallo Rocca”, “Il Commissario Rex”.

