Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e lo scandalo sexy: "Sesso? Ecco la mia posizione preferita". Salta sopra Pretelli e... lo fa

13 novembre 2020 a

a

a

Un semplice gioco, quello andato in scena al Grande Fratello Vip, ma che ha in poco tempo scatenato i telespettatori. Elisabetta Gregoraci è finita a cavalcioni su Pierpaolo Pretelli, mimando un rapporto sessuale. "Con chi faresti sesso nella Casa? Mima la tua posizione preferita", era la domanda piccantissima diretta all'ex velino, impegnato con i suoi coinquilini nel gioco verità o conseguenze.

"Era tutto chiaro". Gergoraci e il cuore spappolato a Pretelli? Fuori la verità, bomba di Matilde Brandi

Pretelli non ha impiegato molto prima di dare quella che era a tutti gli effetti una risposta scontata. L'attore ha infatti scelto l'ex moglie di Flavio Briatore con cui da tempo tesse un feeling tutto speciale. "In cinquanta giorni, ci avrai pensato a come farlo", ha aggiunto la Gregoraci pungendo l'amico. Presto detto: ecco che è partito il mimo con Pretelli seduto sul divano e la showgirl sopra intenta a ribattere: "Io preferisco stare sotto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.