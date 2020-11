Grande Fratello Vip, Antonella Elia "mena le donne, tutto ok ovviamente". Alba Parietti, uno sfogo durissimo

16 novembre 2020 a

Bufera su Antonella Elia, contestata opinionista del Grande Fratello Vip. A scatenarla su Instagram è stata Alba Parietti, telespettatrice interessata del GF (suo figlio Francesco Oppini è ancora in gara nella casa) ma soprattutto paladina delle donne. Davanti alle accuse di una telespettatrice proprio nei confronti di Francesco, giudicato molto duro con le donne, la Parietti ha reagito con veemenza: "Invece Dayane Mello può dare del minorato mentale a Francesco e insultare Elisabetta Gregoraci? Se una donna offende un’altra donna va bene? Antonella Elia le mena le donne…Tutto ok ovviamente…". Alla signora follower però la spiegazione di Alba non va giù: e conferma il suo giudizio negativo su Oppini Junior: "Mi piaceva tanto, ma vedo che ne tira fuori sempre una e mi dispiace…".

