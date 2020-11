Selvaggia Roma incastrata da Lucas Peracchi: "Ero fidanzato e lo sapeva". Roba molto compromettente

Francesco Fredella 19 novembre 2020 a

a

a

Selvaggia Roma avrebbe tentato un approccio con Lucas Peracchi. Adesso il super personal trainer, amatissimo dalle donne, ci racconta la sua versione dei fatti e difende il suo amico Enock Balotelli, attaccato nei giorni scorsi dalla Roma, ex di Francesco Chiofalo. Lei, lo ricordiamo, parla ancora di un flirt lampo. Ma Balotelli jr frena: “No c’è mai stato nulla. Nessun bacio”. E adesso ci pensa Peracchi a mettere le cose in chiaro. “Anche a me ha mandato dei messaggi che hanno tutto il sapore di quella chat per attaccare bottone”, racconta Peracchi intervenendo al telefono con RTL102.5 News. “Mi ha scritto chiedendomi dove avessi rimosso il tatuaggio. Io ho raccontato tutto a Mercedesz, subito. Ma ho 30 anni e sembrava dalla chat che volesse allungare un po’ la chiacchierata”, racconta Lucas Peracchi. Per carità, non ha detto nulla di compromettente. Però sapeva che sono fidanzato con Mercedesz. Avrebbe potuto contattare direttamente chi mi ha rimosso il tattoo. Insomma, ho 30 anni, un po’ la situazione mi sembra strana”.

"Vai a cag***", "Bugiarda". Gregoraci-Selvaggia Roma a un passo dalle mani: l'ex di Briatore trascinata via

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.