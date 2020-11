Mattino 5, Federica Panicucci a valanga sulla Gregoraci: "Non ce la racconti giusta"

24 novembre 2020 a

a

a

"Qualcosa non torna". A puntare il dito su Elisabetta Gregoraci è Federica Panicucci, che a Mattino 5 su Canale 5 dice la sua sui tira-e-molla al Grande Fratello Vip tra la showgirl calabrese e Pierapaolo Pretelli e le voci sui possibili flirt della ex di Flavio Briatore fuori dalla casa. Ci sarebbe un nuovo amore, il pilota Stefano Coletti, che addirittura "oserebbe" girare per le strade di Montecarlo, dove vive, con una Porsche con targa personalizzata in onore proprio della Gregoraci. Elisabetta al GF Vip lo ha definito solo un amico, ma la Panicucci non le crede: "Non ce la racconti giusta", ha ammonito idealmente la Gregoraci. A difenderla c'è Arianna David, che respinge le accuse di Giulia Salemi. La Gregoraci snob? "La Salemi sbaglia! A volte Elisabetta viene descritta per uno status non per quello che è. Giulia la conosce poco. Elisabetta è una persona con un cuore grande".

"Se trovo una piena di soldi pronta a farlo...". Prego? Battutaccia dell'ospite, scatta la censura di Federica Panicucci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.