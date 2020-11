Grande Fratello Vip, Alba Parietti: "Ho tenuto un lutto per me, lui nemmeno lo sa". Il dolore che ha preferito nascondere a Francesco Oppini

26 novembre 2020 a

La scelta degli autori del Grande Fratello Vip di prolungare il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 fino a febbraio ha messo in crisi diversi concorrenti all'interno della casa. Tra questi Francesco Oppini, che più volte ha pensato di abbandonare il gioco per ricongiungersi ai suoi affetti. La mamma, Alba Parietti, ha pensato subito di dimostrargli la sua vicinanza, ammettendo sui social che il gieffino dovrà prendere una decisione difficile. Con un post pubblicato sul suo profilo, la Parietti si è schierata dalla parte di Oppini e ha ringraziato tutti i fan e quelli che gli hanno dimostrato affetto. "Francesco è una persona fatta di carne come tutti, con un cuore, con le sue angosce, le sue fragilità i suoi fantasmi", ha scritto la nota conduttrice. Quando un utente le ha rinfacciato di aver destabilizzato il figlio e di non averlo incoraggiato a restare al GfVip, la showgirl innanzitutto ha risposto che Francesco non ha bisogno di essere spronato e poi, scendendo nel dettaglio, ha aggiunto: "Ho subito un lutto e l’ho tenuto per me. Lui nemmeno lo sa". Confessando così che suo figlio non è a conoscenza di un evento doloroso della sua vita.

Secondo diversi utenti sul web, Alba Parietti potrebbe essersi riferita a Giuseppe Lanza di Scalea, il suo ex fidanzato deceduto nel mese di ottobre e descritto da lei come l’uomo migliore che abbia conosciuto, l’unico che abbia saputo amarla. Durante quel doloroso momento, la conduttrice aveva anche commentato: "Hai sostenuto Francesco nel momento più difficile della sua vita e nelle sue battaglie".

