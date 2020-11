Diego Armando Maradona, Carmen Di Pietro dopo il linciaggio: "La mia storia con lui?", ecco le prove

Francesco Fredella 26 novembre 2020 a

Nella bufera delle polemiche sui social, nelle ultime ore, finisce anche Carmen Di Pietro che pubblica una foto con Diego Armando Maradona (poi cancellata). E rivela di aver avuto un flirt con lui, in passato negli anni Novanta. Polemiche a parte, la Di Pietro torna sull’argomento. “Per anni non l’ho mai detto. Non volevo pubblicità o i riflettori puntata perché ci siamo frequentati per due anni circa. Poi un giorno parlando con il portiere Giuseppe Taglialatela è venuta fuori la notizia. Dieci era romantico. I suoi baci mi fanno sognare ancora oggi, pensate che all’epoca avevo 24 anni. Ero il periodo in cui dormivo sui treni perché non avevo soldi”, racconta. “L’ho conosciuto ad una cena. E’ stata una storia passionale, segreta fino a tre anni fa”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non vuole più sapere delle polemiche. Tutto archiviato. Adesso, la Di Pietro svela di un regalo ricevuto da Maradona tantissimi anni fa. “Mi regalò una sottoveste. Ce l’ho ancora conservata. Per me è stato il regalo più bello in assoluto”, continua Carmen.

