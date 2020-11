Grande Fratello Vip, scherzo terrificante a Selvaggia Roma: "Già non sono accettata, poi una botta così...", lacrime e crisi di nervi

26 novembre 2020 a

a

a

Uno scherzo finito male quello che gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip hanno fatto a Selvaggia Roma. Ad aver organizzato tutto sono state Dayane Mello, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana ha fatto credere all'influencer romana di non essere apprezzata da tutto il gruppo dei concorrenti, inclusa Stefania Orlando. La risposta di Selvaggia, però, non è stata dura o aggressiva. Tutto il contrario. E' scoppiata a piangere, dicendo: "Una botta così. Già penso che nella vita non sono accettata, poi mi dite queste cose". Le ideatrici dello scherzo, di fronte alla reazione inaspettata, sono state costrette a dire la verità. A far tornare il sorriso a Selvaggia però ci hanno pensato poi Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, che le hanno detto: "Amore, dovresti piangere per come ti hanno attaccato le extension”.

"Voglio uscire". Enock, attacco di panico nella casa del GfVip: si mette malissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.