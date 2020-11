Grande Fratello Vip, l'audio scomodissimo di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: "Una settimana dopo?", in ballo una penale

27 novembre 2020 a

Un audio tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi ha sconcertato e messo in allarme gli affezionati fan del Grande Fratello Vip. L'annuncio di Alfonso Signorini sul prolungamento del programma fino a febbraio ha destabilizzato alcuni concorrenti. Tra questi il figlio di Alba Parietti, che è ancora indeciso sulla sua permanenza all'interno della casa. Durante una discussione con Zorzi, il commentatore sportivo avrebbe fatto una rivelazione sorprendente all'amico: "La mia domanda (in confessionale) era 'Fino a quando dobbiamo pensarci?' Una settimana dopo è considerata non abbandono?". Le sue parole hanno fatto il giro del web e gli utenti di Twitter hanno commentato: "Ha chiesto quando può uscire senza pagare la penale? Quindi va via...". E ancora: "Hanno svelato che se vanno via dopo il 4 non pagano la penale". Resta da vedere, insomma, se Oppini deciderà adesso di lasciare il reality.

