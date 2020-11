Uomini e Donne, per Gemma Galgani si mette male: "Deve tacere, non mi è mai piaciuta". A sorpresa, chi la brutalizza

28 novembre 2020 a

Gemma Galgani ha una nuova rivale in amore a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5: si chiama Valentina Dartavilla Lupi. Tra le due, che si contendono lo stesso uomo, il cavaliere Maurizio Guerci, c'è un forte astio. Tant'è che i litigi in puntata non mancano. “Se stesse zitta ogni tanto sarebbe meglio. Gemma vuole essere sempre la regina, non mi è mai piaciuta”, ha detto la Lupi in un'intervista a Uomini e Donne Magazine. La donna, che sembra molto sicura di sé, ha sulla sua strada un solo ostacolo, la Galgani. "Non me ne importa nulla di Gemma. Ha solo parole da spendere su gente che non conosce. E spesso parla sopra alla gente, non ho voglio di perdere tempo con lei”, ha continuato. Durante l'intervista, la dama ha spiegato anche che questa non è la sua prima volta nella trasmissione di Maria De Filippi: "E' la mia seconda esperienza nel programma. Una decina di anni fa avevo già partecipato come corteggiatrice e, all’epoca, sul trono c’era Federico Mastrostefano”.

