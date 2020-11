Caterina Balivo, la foto meravigliosa e il dettaglio che scatena il delirio dei fan: notate nulla di strano?

30 novembre 2020 a

Una foto di Caterina Balivo scatena i fan. Una foto pubblicata su Instagram dalla meravigliosa conduttrice, sempre molto attiva nel raccontare e mostrare la sua vita privata. E così eccola, seduta a un tavolino mentre legge delle riviste, e soprattutto con i piedi posati su una sedia, davanti a lei, senza scarpe né calze. Un dettaglio che ha fatto impazzire i fan delle estremità femminili della Balivo, che la hanno sommersa di messaggi, alcuni potabili e altri meno. Già, impazziti per i piedi quasi in primo piano. Tra i vari commenti, si legge: "Allora lo fai apposta con questi piedi", con un chiaro riferimento a uno scatto pubblicato solo pochi giorni fa. Altri commenti, come detto, proprio non possono essere riportati...

