Grande Fratello Vip, "la voglio subito": Cristiano Malgioglio nella casa, a tempo record una richiesta assurda

Francesco Fredella 01 dicembre 2020 a

a

a

Fermi tutti. Entra Cristiano Malgioglio. “Dentro questo pelo da gatta si nasconde una lupa”, assicura il cantante. “Non voglio entrare dalla porta rossa. Non chiamatemi vippone, mi raccomando Alfonso. Sono l’ombra del popolo”, dice Malgy prima di tonare dentro la casa del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Oggi il suo nome è stato il più cliccato in Rete, tra le 10 parole in trend topic.

"Put***a? Zitta c***a!". GF Vip fuori controllo, la De Blanck e la Catania si sbranano a due passi da Signorini: gelo in diretta



Malgioglio arriva con guanti rossi, occhiali da sole. Ciuffo bianco di ordinanza e un trolley. “Ho 55 paia di mutande”, racconta. Poi chiede agli autori del reality una banana ed è subito tendenza sui social. Nella casa si cantano e ballano i suoi successi. La regina è tornata. Tremate. Tremate. Poi Malgy svela di aver lanciato Pupo: “E’ arrivato anni fa con Giorgio Panariello. Gli ho fatto fare il primo provino. Ha avuto successo”, racconta Malgioglio. “Verissimo”, conferma Pupo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.