Elisabetta Gregoraci, Mino Magli e i dettagli della presunta storia: "Quella volta in cui Briatore..."

Mino Magli non si ferma e continua ad appellarsi a quella che lui ha definito sua ex: Elisabetta Gregoraci. L'uomo, più grande di lei, ha scritto nuovamente al settimanale Oggi raccontando altri dettagli della loro presunta storia d'amore. Magli racconta delle notti d'amore passate insieme alla showgirl calabrese, oggi concorrente del Grande Fratello Vip, dopo che questa "fuggiva" da Flavio Briatore. E ancora: "Ricordo anche bene il caso Vallettopoli. Fui io ad accompagnarla a Piazzale Clodio, ed anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento… peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni".

"Ma chi sono? Devo stare con questi?": Malgioglio al Gf Vip umilia a tempo record gli "sconosciuti"

Ma le rivelazioni non finiscono qui. Nonostante l'uomo precisi che dalla Gregoraci vuole solo un confronto, prosegue a sparare a zero: "Per non parlare di quella volta che fummo costretti a fuggire dal cinema, interrompendo la visione del film, perché ricevette la chiamata di Flavio e dovemmo correre a casa affinché la signora potesse mettere in campo la sua sceneggiata: 'Scusami ero sotto la doccia'".

