Grande Fratello Vip, Alba Parietti fuori controllo per il figlio Francesco Oppini: "Povera donna scema"

Nessuno tocchi suo figlio Francesco Oppini. Una telespettatrice del Grande Fratello Vip lo insulta e Alba Parietti la travolge. Accade tutto in pochi minuti: Sui social la mamma riceve da una fan il ritratto del figlio, grande protagonista del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Alba apprezza, naturalmente, ma una signora si sbilancia con un commento al pepe: "Bellissimo? È brutto come la fame. Daiiii". La Parietti, sempre combattiva quando si tratta di difendere il figlio, si scatena: "Povera donna scema. Detto da una cretina totale è un complimento". Più chiaro di così, onestamente, non si poteva. E sull'eventuale scelta di Oppini junior di lasciare la casa, a fronte del prolungamento del programma fino a febbraio, la Parietti era stata altrettanto netta: "Direi che questi continui attacchi, minacce, giudizi sulla scelta di Francesco siano frutto di qualcosa che non ha nulla a che vedere con il rispetto per la sua vita, i suoi affetti, le sue decisioni. Se si sostiene qualcuno si cerca di capirlo e seguire i suoi reali bisogni".

