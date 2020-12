Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è appena uscita e Pretelli e Salemi... Approccio intimo in locale lavanderia

09 dicembre 2020 a

Appena uscita dal Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si becca la prima pugnalata da Pierpaolo Pretelli. Le telecamere del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno pizzicato l'ex velino di Striscia la notizia e Giulia Salemi in atteggiamenti molto intimi nel locale lavanderia della casa. Alla Gregoraci non farà piacere: proprio per qualche sguardo di troppo alla Salemi era stata protagonista di una clamorosa scenata di gelosia con Pretelli e, particolare non secondario, sempre con la stessa Salemi aveva litigato per qualche messaggio malizioso mandato a suo tempo al suo ex marito Flavio Briatore. La tensione, insomma, si tagliava col coltello.

"Sei l'unico che non mi ha delusa". Gregoraci parla di Pretelli? No, ultima clamorosa confessione prima di lasciare il GF Vip

"Ha già dimenticato Elisabetta", ironizzano sui social i telespettatori a proposito di Pretelli, che 24 ore dopo l'uscita della bella calabrese ci ha "provato" con la influencer italo-persiana a suon di scherzi, battutine e complimenti galeotti. E l'acqua gettata in faccia a Giulia che aveva appena fatto la piega ai capelli per molti è la spia di un (goffo?) approccio, proseguito poi a suon di cuscinate e risatine complici.

