Madonna, "la primissima volta". A 62 anni, il dettaglio (clamoroso) sul suo nuovo corpo

E anche Madonna ha ceduto. Dopo 62 anni ha deciso di fare un tatuaggio. Era sempre stata contraria sposando la tesi di Kim Kardashian, che diceva: “Tesoro, metteresti un adesivo su una Bentley?”. Alla fine Madonna ha cambiato idea. Sei lettere sul polso sinistro: un tattoo semplice, delicato. Si tratta delle iniziali dei figli: dalla primogenita Lourdes Maria - che ha 24 anni - fino alle gemelline Stella ed Ester di 7 anni.

E sono bastati pochi scatti sui social per far esplodere la notizia, che ha fatto il giro del mondo. Madonna, nel post, ha modificando una frase di Like A Virgin: “Touched for the very first time”. Che è diventata “Inked for The Very First Time”.

