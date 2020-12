Grande Fratello Vip, Dayane Mello "tentatrice". "Discussioni dentro e fuori casa mia", la confessione di Francesco Oppini

11 dicembre 2020 a

a

a

Il rapporto tra Francesco Oppini e Dayane Mello è stato tra i più turbolenti dentro la casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il figlio di Franco e Alba Parietti una settimana fa ha deciso di uscire, non potendo sopportare l'idea di restare "recluso" fino a febbraio. E ora, intervistato su Instagram da Signorini per Casa Chi, rivela qualche dettaglio della sua "storia" con la splendida modella brasiliana.

"Televoto truccato?". Signorini, grosso imbarazzo: Dayane e Adua, cosa proprio non torna al GF Vip

"Il mio giudizio su di lei è sospeso. Non penso che Dayane sia cattiva, ma ha avuto un percorso altalenante nella Casa. Nelle prime tre settimane, era un’altra persona. Ha una storia dura, avere un’infanzia così non è facile. Ma è una persona che non riesce ad avere un confronto, dice una cosa e un’ora dopo pensa altro e uscendo, mi sono reso conto che quello che vedevamo nella Casa era un centesimo dei confessionali". Qualcuno ha pensato che Francesco, felicemente fidanzato nella vita "reale", potesse cedere al fascino di Dayane. "I miei amici hanno sperato che io non cadessi in qualche tranello emotivo. Comunque questa cosa ha creato discussioni, sia dentro che fuori casa mia", ha spiegato Oppini, non negando qualche tensione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.