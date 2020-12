Uomini e Donne, "abbiamo fatto l'amore". Gemma Galgani e Maurizio Guerci, dettagli clamorosi: sconcerto in studio

14 dicembre 2020 a

Grandi novità per Gemma Galgani e Maurizio Guerci: i due, che si stanno conoscendo e frequentando sia dentro che fuori lo studio di Uomini e Donne, hanno rivelato di aver fatto l’amore. Maurizio, il corteggiatore, è nato in Toscana, ma vive a Mantova. Ha 50 anni, circa 20 in meno della dama torinese, che è ormai l’indiscussa protagonista del trono over della trasmissione di Maria De Filippi. L’uomo, sposato fino al 2009, dopo il divorzio ha vissuto un’altra lunga relazione durata 10 anni che si sarebbe conclusa a inizio 2020. Non ha figli e in trasmissione ha dichiarato di non volerne, perché sente di non avere più l’età giusta per farne.

È stata Gemma la prima a manifestare un certo interesse nei confronti di Guerci e lui, dopo un’iniziale titubanza, ha accettato di cominciare a frequentarla. Il primo bacio tra i due è arrivato a inizio dicembre. “Gemma la conoscevo bene per aver seguito il suo percorso nel programma. La ritengo una donna vera ed il suo interesse mi ha lusingato. Gemma mi ha preso molto di testa, ci troviamo molto bene quando stiamo insieme”, ha raccontato il corteggiatore a Uomini e Donne Magazine.

