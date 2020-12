Uomini e donne, Tinì Cansino umiliata da Tina Cipollari: "Molto libera", l'insinuazione intima scatena il caos

15 dicembre 2020 a

Alta tensione in studio a Uomini e donne tra Tina Cipollari e Tinì Cansino, con l'ex star di Drive In degli Anni 80 che finisce nella bufera. Parte tutto dalla discussione tra il cavaliere Armando Incarnato e la dama Lucrezia Comanducci, accusata dall'uomo di averlo lasciato solo per troppo tempo al tavolo del ristorante durante la loro uscita.

Molti accusano Armando di essere retrogrado e maschilista, ma la Cansino lo difende. E qui entra in scena la Cipollari, che sembra fare allusioni pesanti al passato della showgirl: "Tu sei stata una donna libera. Come fai a parlare così oggi? Sei stata molto libera…". Il tono è poco gradevole, tanto che Tinì è costretta a precisare: "No, quando ero accoppiata mai". Poi la frase che le attira le critiche di molti telespettatori sui social, in tempo reale: "Io non voglio la parità, io sono sempre una donna e lui un uomo". Apriti cielo.

