Giulia De Lellis, bocca deformata. "Ho chiamato tutti i medici d'Italia": disastro al risveglio, come è ridotta

17 dicembre 2020 a

Un grosso problema estetico per Giulia De Lellis: l'ex star di Uomini e donne e Grande Fratello Vip, tra le più note influencer italiane, si è risvegliata con le labbra letteralmente deformate. Reduce dal set del suo primo film Genitori vs influencer, Giulia ha spiegato in una delle sue seguitissime stories su Instagram di essersi alzata dal letto e aver scoperto il guaio alla bocca. Visto che la ragazza con l'immagine ci lavora, via al giro di chiamate a "medici di tutta Italia" per risolvere il problema.



"Questa mattina mi sono svegliata così - confessa la 24enne ai fan - con paranoie, ansie, preoccupazioni. Non riesco neanche a ridere, faccio chiamate a medici in tutta Italia. Non si è capito bene cosa è successo, non è chiaro se si tratti di una allergia alimentare, anche se ho fatto tutti i test. Mi si è gonfiata tutta la parte sotto. Avevo inoltre la lingue gonfia e la gola chiusa". Il dubbio è che qualcuno dei piccoli interventi chirurgici a cui si è sottoposta possa aver avuto effetti collaterali. "Ho preso una enorme quantità di cortisone e antistaminico per cui ho dormito fino a poco fa. Mi sono addormentata con il ghiaccio sulle labbra. Ora la situazione sta migliorando anche se mi fa malissimo. Non ho messo il rossetto, faccio ancora fatica a ridere". Forza!

