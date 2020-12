Uomini e Donne, quella di Tina Cipollari solo una farsa? Spuntano queste foto: imbarazzo totale

17 dicembre 2020 a

a

a

È tornato l’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Una notizia sorprendente, visto che la storica opinionista di Uomini e Donne, trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5, aveva comunicato ai suoi follower - qualche settimana fa - la fine della sua relazione con il ristoratore fiorentino Ferrara: "Sono tornata felicemente single", aveva scritto su Instagram. Nonostante l’annuncio, però, pare che la storia d’amore non sia proprio finita. Lo dimostrano le foto pubblicate da Diva e Donna, nelle quali Tina e il partner vengono ripresi mentre passeggiano insieme per Firenze, tra baci e abbracci “mascherati”. Forse un ritorno di fiamma ancora top secret per la coppia.

"Molto libera...". Tinì Cansino umiliata dalla Cipollari. Proprio quello: l'insinuazione intima scatena il caos in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.