Manuela Arcuri e Giovanni Di Francesco "in gran segreto". La clamorosa confessione, 8 mesi dopo

Anche se si tratta di un matrimonio a Las Vegas ci troviamo di fronte ad un sì. E la notizia fa subito il giro dei più importanti giornali. Stavolta, però, Manuela Arcuri rivela in prima persona la notizia del suo matrimonio e lo fa in una confidenza con Diva e donna, in cui svela tutti i segreti della nozze con Giovanni Di Gianfrancesco.

"Relazione breve, ma....": Manuela Arcuri a Verissimo, rivelazione intima (e piccante) su Grarko: la Toffanin di sasso

Il matrimonio è stato celebrato il 30 aprile 2020 a Las Vegas. Manuela e Giovanni hanno un figlio che si chiama Mattia e a Diva e donna svela che il suo desiderio era un matrimonio segreto. Per lei e suo marito un matrimonio classico, visto che a Las Vegas le coppie possono scegliere personalmente la cerimonia. Rose rosse come fiori per la sposa e viaggio di nozze alle Hawaii.

