Elisabetta Gregoraci e Mino Magli, la rivelazione dell'agente: "Loro due? Tra il 2005 e il 2007..."

Uscita dal Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha dovuto fare i conti con le dichiarazioni rilasciate da Mino Magli. L'uomo ha sempre raccontato di essere un ex della showgirl. Asserzione più volte smentita dalla diretta interessata. A spezzare una lancia a favore dell'ex moglie di Flavio Briatore è l'agente Francesco Chiesa Soprani.

"A letto con Briatore non ci andava". Accuse sconvolgenti alla Gregoraci, l'ex fuori controllo: come è possibile questa roba?

“Lui sostiene di aver avuto una relazione con lei tra il 2005 e il 2007. Nello stesso periodo, però, Eli è stata legata prima a Matteo Cambi, poi ha avuto un’intesa con me, che andava al di là del rapporto professionale. Infine ha conosciuto Flavio Briatore. In quegli anni ci confidavamo tutto e mi avrebbe di sicuro parlato di lui”, ha detto al settimanale Nuovo dando di fatto ragione alla Gregoraci. Storia chiusa una volta per tutte? Chissà.

