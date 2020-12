Grande Fratello Vip, le chat notturne con l'amico di Elisabetta Gregoraci: la bomba su Giulia Salemi

18 dicembre 2020 a

Giulia Salemi sembra sempre più vicina a Pierpaolo Pretelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip, anche se non è ancora chiaro se ci sia qualcosa tra i due. È certo, invece, che la showgirl abbia avuto diversi contatti – prima di partecipare al reality – con Michele Morrone, l’attore divenuto famoso soprattutto per il film 365 giorni su Netflix. Lo ha rivelato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “Chissà se Morrone ricorda le chat notturne che lo scorso anno intratteneva con la concorrente del Grande Fratello Vip 5. Fu lei a farlo conoscere sul web. Ma ora Michele ha interrotto ogni rapporto con Giulia. Lui adesso è davvero lanciatissimo”. All’interno della casa del GfVip, tra l’altro, c’era – fino a poco tempo fa - una grande fan dell’attore: Elisabetta Gregoraci, che in più occasioni ha fatto i complimenti a Morrone per la sua interpretazione in 365.

