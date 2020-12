Grande Fratello Vip, "finto, finto finto". Dayane Mello e Adua Del Vesco, l'insinuazione sui loro rapporti intimi

20 dicembre 2020 a

"Finto, finto, finto". I rapporti intimi tra Dayane Mello e Adua Del Vesco tengono banco al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E secondo Salvo Veneziano, ex concorrente del primo storico GF e poi della versione Vip, qualcosa non torna sulla tenera amicizia tra la modella brasiliana e l'attrice italiana.

Intervistato a Non succederà più su Radio Radio, Salvo ha sbottato: "Dayane è di una falsità atroce. Amore con Rosalinda? Ci stanno prendendo per i fondelli da quando è iniziato il GF Vip, sia lei sia l’altra ragazza. Si stanno inventando la qualsiasi cosa per far parlare di loro. Si vede che è una cosa organizzata e finta perché si capiscono con uno sguardo. Ma a chi vogliono prendere in giro? Tutto finto, finto, finto".

