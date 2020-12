Grande Fratello Vip, Filippo Nardi fuori controllo: "Dormiamo insieme stanotte", la moglie del famoso sbianca

20 dicembre 2020 a

Un Filippo Nardi sopra le righe, ben prima della battutaccia sessuale su Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip, che gli è costata la squalifica-lampo dal reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A rivelare un increscioso precedente è Salvo Veneziano, intervistato a Non succederà mai più su Radio Radio. L'ex concorrente del primo storico Grande Fratello, e poi del GF Vip, ha ricordato un incontro con il conte italo-inglese avvenuto ai tempi delle loro partecipazioni a Buona domenica. Salvo e la moglie erano seduti di fronte a Filippo e quando il pizzaiolo siciliano si è allontanato un attimo dal tavolo Nardi ci avrebbe provato in maniera spudorata con la sua signora. "Finiamo di cenare e mi sono spostato due metri da mia moglie. Si avvicina a mia moglie e gli va a dire, davanti a me, in che camera sei dormiamo insieme stanotte. Ragazzi è una follia. Mia moglie è diventata bianca". Si è rischiata la rissa, con alcuni amici che hanno trattenuto Veneziano prima che la situazione degenerasse.





