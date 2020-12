Striscia la notizia, Alessandro Sallusti e le carote giganti alle sue spalle. "A sua insaputa", agguato al direttore

Francesco Fredella 21 dicembre 2020 a

a

a

Quest’anno nel presepe napoletano arrivano anche Alessandro Sallusti e la sua compagna Patrizia Groppelli, opinionista di Barbara D'Urso. La Groppelli, tra le più polemiche in studio e senza peli sulla lingua, è sicuramente un personaggio molto amato dal pubblico (come del resto il direttore del Giornale). Così, i presepisti napoletani - sempre molto geniali di questo periodo - hanno pensato di inserire anche due super personaggi della televisione. Ed è proprio il loro rapporto bellissimo, fatto di feeling e complicità, ad essere sintetizzato in quelle due statuette del presepe. La Groppelli, solitamente, piazza alle spalle si Sallusti (a sua insaputa) vasi pieni di ortaggi durante i collegamenti televisivi. Striscia la Notizia, qualche mese fa, aveva colto il dettaglio passato inosservato a molti. Ed è diventato tutto virale. Come, del resto, la loro presenza nel presepe napoletano.

“Lei li chiama dettagli, ma intanto in quella stanza…”. Sallusti ammutolisce la sottosegretaria: la verità sul vertice-farsa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.