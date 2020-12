Al Bano Carrisi, l'indiscrezione: "Lo farà al cenone di Natale", clamoroso a Cellino

Voci

Francesco Fredella 23 dicembre 2020 a

a

a

Sembra essere tutto pronto in casa Carrisi, nelle Tenute a due passi da Brindisi. Al Bano Carrisi, il Leone di Cellino, che ha partecipato all’edizione spagnola de Il cantante mascherato e a The voice con sua figlia Jasmine Carrisi, festeggerà con stretti congiunti a Cellino. Ovviamente con Loredana Lecciso, la sua compagna da circa vent’anni, e con i suoi due figli: Bido e Jasmine. Sono loro, in questi giorni di relax di papà Al Bano, a regalare un po’ di spensieratezza in casa. E sullo sfondo ci sono tanti progetti per Jasmine, che il pubblico ha apprezzato a The voice senior e la scorsa estate con il suo singolo Ego. Jasmine, però, studia all’università di Milano (in questo periodo con la didattica a distanza): secondo in beninformati, dal prossimo anno forse a partire da settembre, si trasferirà a Milano. La figlia di Al Bano e Loredana vuole conseguire la laurea continua a fare musica, grande passione di sempre. Intanto, alla cena di Natale - solo per pochi intimi come recita il DPCM - papà Al Bano potrebbe cantare con Jasmine, magari insieme a Bido e Loredana. Da Cellino ci racconta una fonte segreta che sono uniti più che mai.

"Problemi di trucco". Prego? Mara Venier bidonata così: chi è l'ospite saltata all'ultimo secondo

The Voice Senior, "tagliate questo". La "frase rubata" a Loredana Bertè, la Clerici reagisce così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.