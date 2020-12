Sonia Bruganelli, vergognoso delirio contro lady Bonolis: "Vergognati, c'è gente che fa la fame", vietato apparecchiare così

26 dicembre 2020 a

Anche a Natale, tra gli sport preferiti dagli haters c'è quello di scagliarsi contro Sonia Bruganelli, la contestatissima moglie di Paolo Bonolis. La ragione? Il tavolo imbandito per il pranzo, bollato come troppo sfarzoso. Roba da matti, insomma, anche perché la Bruganelli ha passato un Natale in famiglia, low-profile, senza assembramenti e invitati, insomma nel pieno rispetto delle regole. Ma tant'è. La tavola, come potete vedere qui sotto, era decorata con lustrini, tovaglioli rossi e a tema, calici di gran lusso e candele profumate. E rilanciando l'immagine su Instagram, ha augurato buon Natale ai suoi followers. E alcuni di loro sono passati all'attacco: "Veramente di classe, ma non le sembra un po’ eccessivo tutto questo?"; "Secondo me è irrispettoso pubblicare queste foto. Ci sono cose molto costose su quella tavola e in un periodo in cui il popolino non arriva a fine mese, be’, per me sono fuori luogo". Un vero e proprio delirio, insomma. Ma quando c'è di mezzo la Bruganelli, accade spesso.

