Grande Fratello Vip, altra bomba su Elisabetta Gregoraci: "In certe sere ero il suo amante". La lista dei suoi uomini segreti

30 dicembre 2020 a

a

a

“Ero il suo agente e in certe sere il suo amante”. Non c’è pace per Elisabetta Gregoraci, la cui vita privata passata continua a essere argomento da copertina di rivista patinata anche settimane dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini da un lato è stata un’opportunità per far conoscere e apprezzare la vera Elisabetta al grande pubblico, ma dall’altro ha fatto uscire tutti gli scheletri - o presunti tali - dall’armadio. L’ultimo in ordine di tempo è Francesco Chiesa Soprani, ex agente della Gregoraci che ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, raccontando tutte le presunte storie che avrebbe avuto Elisabetta in passato: "Quando la frequentavo mi parlava di Mino Magli. Ricordo che lui le aveva pagato la plastica al seno e lei si lamentava con me del risultato. Oltre a Magli, a metà degli anni 2000, c’era un ricco imprenditore del ramo surgelati che ogni volta che la vedeva le faceva un cadeau di qualche migliaio di euro. Poi aveva un posto in griglia anche il suo fidanzato storico, un immobiliarista molto benestante di origini napoletane ma residente a Roma. C'era infine Matteo Cambi, quello del brand Guru, l’unico dal quale forse la Gregoraci fosse un po’ presa. E poi c’ero io, che ero il suo agente e in certe sere il suo amante". Elisabetta deciderà di rispondere?

Ricordate la Gregoraci in piscina? Umiliata: Pretelli e Salemi, il raptus di passione nello stesso angolo | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.