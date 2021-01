Flavio Briatore, capodanno a Dubai con Nathan Falco: notate nulla di "insolito"? Dettaglio clamoroso e mistero fitto

02 gennaio 2021 a

a

a

Flavio Briatore ha trascorso il Capodanno con il figlio Nathan Falco a Dubai. Grande assente Elisabetta Gregoraci, impegnata a Roma con il Grande Fratello Vip. Lo ha fatto sapere l’imprenditore, postando una serie di foto con il figlio su Instagram. Briatore è a Dubai anche per affari, visto che da poco ha aperto un nuovo Billionaire proprio negli Emirati Arabi. “Primo giorno del nuovo anno. Che il 2021 possa essere un anno migliore e più sereno per tutti - ha scritto -. Falco indossa lo stile di hamdanya”. Padre e figlio hanno raggiunto Dubai con un jet privato, postando anche la foto della partenza. In precedenza, invece, avevano trascorso il Natale assieme alla Gregoraci.

"Rottamato? Ma se neanche...". Gregoraci-Pretelli, finale al veleno: scaricato brutalmente in diretta, lui reagisce così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.