Vittorio Cecchi Gori, ecco Barbara: la nuova fidanzata cubana ha solo 32 anni, una foto clamorosa

Francesco Fredella 03 gennaio 2021 a

a

a

Vittorio Cecchi Gori trova l’amore. Sembra che il produttore, che è stato sposato con Rita Rusic e poi legato a Valeria Marini, adesso si sia fidanzato nuovamente. La spifferata arriva ad nostre orecchie direttamente dal professor Antonio De Luca, medico legale molto stimato a Roma, e intimo amico di Cecchi Gori. Infatti, da anni è sempre al suo fianco cercando di esaudire i suoi desideri e sostenerlo in ogni momento. “Abbiamo trascorso a casa di Vittorio il Capodanno, come prevede il dpcm del Governo che non vieta di salutare amici e parenti prima del coprifuoco. C’era anche la fidanzata di Cecchi Gori: si chiama Barbara e fa l’attrice”, racconta De Luca. Che continua a svelare tutto: “Si sono conosciuti grazie ad un’amica di Vittorio che li ha fatti conoscere qualche tempo fa. Barbara è di origine cubana, è giovanissima. Ha 32 anni”.

Dramma-Cecchi Gori dopo le bordate di Rita Rusic a Verissimo: "Respiro profondo e crollo", ecco le sue condizioni

Adesso si mormora che la nuova fiamma di Cecchi Gori potrebbe lavorare al prossimo film del produttore (dovrebbe essere un remake de Il Sorpasso, che venne realizzato dal suo padre Mario). De Luca, molto intimo con Cecchi Gori, aggiunge: “Vi dico che Vittorio è rimasto molto male vedendo la sua ex moglie Rita Rusic che spesso in tv ha parlato male di lui, come è accaduto a Verissimo”, continua il medico. Sicuramente Vittorio è molto legato a Valeria Marini, con la quale ha vissuto una bellissima storia d’amore in passato. “Valeria nei giorni delle feste di Natale è venuta a trovare Vittorio e lui è stato felicissimo di vederla. L’ho visto, credetemi, davvero emozionato”, precisa il professor De Luca.

"Ma è mai stato violento?". Rita Rusic sconvolge la Toffanin: "La verità sul divorzio con Cecchi Gori"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.