Elisabetta Gregoraci, la foto che scatena la polemica: "Com'è possibile?"

05 gennaio 2021 a

a

a

Altra polemica su Elisabetta Gregoraci. Uscita dal Grande Fratello Vip la showgirl calabrese è volata a Dubai per stare assieme al figlio. Il viaggio è stato immortalato da una foto, seguita poi da altre immagini che la ritraggono in spiaggia sorridente. Un dettaglio però ha scatenato i fan. L'ex moglie di Flavio Briatore è stata travolta dalle critiche. In molti si sono chiesti come avesse fatto a viaggiare in piena pandemia e con le regole ferree imposte dal governo. "Com'è che io non posso uscire dal paese e tu voli a Dubai?", si chiede una signora. "Non vivo in Italia le leggi sono diverse… Ogni tanto documentiamoci, è importante”. La Gregoraci infatti risiede nel Principato di Monaco, dove le regole anti-Covid sono molto meno rigorose delle nostre.

Giulia Salemi e Pretelli fuori controllo: roba da censura sotto alle lenzuola. Ma non solo soli: disastro e imbarazzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.