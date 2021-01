Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ferita in Dubai. Il disastro dopo la foto acrobatica, com'è ridotta ora

Francesco Fredella 06 gennaio 2021 a

Vola a Dubai. Bye bye Italia e Grande Fratello Vip, ora Elisabetta Gregoraci - dopo la lunga esperienza nella casa de reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - si dedica alla famiglia. Innanzitutto il suo amato figlio Natan Falco, nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Ma c’è una notizia che lascia i fan col fiato sospeso: Elisabetta corre dal medico dopo un piccolo incidente,

La Gregoraci, che non nasconde mai la passione per lo sport, pubblica sui social alcune foto dove sono evidenti alcune ferite. "Abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena", così Elisabetta commenta lo scatto. Nulla di tanto grave, per fortuna. Solo un piccolo incidente. I fan, intanto, la inondano di messaggi: "Sei il nostro orgoglio, ti amiamo così". Una vera dimostrazione di affetto senza precedenti. Adesso Elisabetta si gode un po’ di relax dopo vari mesi sempre sotto ai riflettori.

