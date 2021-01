Grande Fratello Vip, occhio a questo video di Elisabetta Gregoraci e Zorzi: per Giulia Salemi si mette malissimo. Demolita?

03 gennaio 2021 a

Nuovi assetti, diretti e indiretti, nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In primis quelli "diretti", ossia la passione scoppiata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dunque quelli "indiretti", ossia l'asse tra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Greograci, quest'ultima evidentemente piccata per quanto accaduto tra la Salemi e il "suo" Pierpaolo. E perché mai si parla di "asse indiretto" tra Gregoraci e Zorzi? Presto detto, perché Tommaso, in diversi modi, sta stigmatizzando la love-story tra Pretelli e la Salemi nata nella casa, puntando contro di loro il dito per le scene spinte a cui si sono prestati in favor di telecamera. E così in questo contesto sta rimbalzando su Twitter un video che ha come protagonisti proprio la Gregoraci e Zorzi. Una brevissima clip che "dimostra" come l'alleanza tra i due sia stata stretta tempo fa, quando ancora Elisabetta era all'interno della casa.

