Covid, Carmen Di Pietro positiva. "Come l'ho scoperto". Inquietante: il suo sintomo

"Ho preso il Covid e mia figlia Carmelina piange perché lontana da me": appena telefoniamo a Carmen Di Pietro veniamo a sapere che è risultata positiva al tampone. "Tutto per caso. Avevo una sciatalgia, un forte dolore alla gamba e il mio medico di famiglia mi ha consigliato un tampone. Mi sono chiesta: come mai? Il risultato è stato positivo. Non avevo sintomi e non lo ho. Zero febbre, molto affanno. Ma non è una passeggiata questo virus", racconta la Di Pietro.



"Anche mio figlio è positivo mentre Carmelina - che ha 12 anni - è negativa. Siamo in isolamento e lei, ormai una donna di casa, però è disperata. Piange, piange e piange. Io cerco di farle capire che passerà anche questa tempesta", dice. Pochi mesi fa, prima di Natale, la Di Pietro ha registrato La Pupa e il Secchione ed un programma di Paolo Bonolis. La vedremo tra qualche tempo in televisione. Intanto, la sua quarantena è scandita dalle poesie. Che in Rete vanno fortissimo.

