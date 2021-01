Grande Fratello Vip, lo sfogo di Pierpaolo Pretelli: "Non voglio passare per il farfallone di turno" e sulla Gregoraci...

07 gennaio 2021 a

Pierpaolo Pretelli per l’ennesima volta si è sfogato con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip dichiarando di essere stufo di passare agli occhi del pubblico per la relazione con Elisabetta Gregoraci che dopo l’eliminazione gli ha fatto capire di non gradire il suo feeling con Giulia Salemi, cresciuto nel frattempo fino a scoppiare in una vera e propria relazione. L'ex velino di Striscia la Notizia ha voluto ribadire di essere curioso di sapere cosa pensa la Gregoraci di lui adesso ha aggiunto: “Visto che chi ha sofferto qua dentro sono io e non lei”.

Il 30enne dopo aver ribadito di avere la coscienza pulita, riferendosi all’ex gieffina calabrese ha precisato: “Non mi va di passare per il farfallone di turno che ci ha provato”. Pretelli non ha nascosto di essere ancora ferito, a causa degli atteggiamenti poco chiari che la Gregoraci ha avuto nel reality con lui, "passare per quello che non sono non ci sto. Quando è andata in studio se sa che non c’è stato nulla perché mettere la carne sul fuoco", ha ribadito agli altri concorrenti del reality.

