Grande Fratello Vip, rissa tra Stefania Orlando e Zorzi? "Cosa accadrà stasera", Signorini smascherato?

Francesco Fredella 11 gennaio 2021 a

a

a

Non ci saranno scontri. Non ci saranno scintille. Preparatevi alla profezia di Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. “Non accadrà nulla di particolare. Nessuno scontro. Gli autori hanno fatto leva su di loro aizzandoli nel confessionale in questi giorni per scatenare la reazione di Stefania e Tommaso”, tuona Gianlorenzi a Libero riferendosi all'imminente puntata del Grande Fratello Vip, su Canale 5. Nella serata di oggi, lunedì 11 gennaio, in ogni modo nella scaletta di Alfonso Signorini ci sarà molto spazio per il faccia a faccia tra i due. I ben informati prevedono scintille, ma qualcuno frena sostenendo che i diretti interessati non vogliono lo scontro diretto. E Gianlorenzi puntualizza: “Per me Stefania ha già vinto, se dovesse arrivare alla finalissima potrebbe fare un passo indietro per Zorzi. Ma vincerà Dayane Mello”. L'influencer milanese, inoltre, sembra sia stato promosso a pieno titolo come inviato all’Isola dei famosi (in partenza per meta febbraio).

"Faccio come dici, ma ho paura". Complotto contro la Orlando, la frase intercettata dalla regia: vergogna svelata?

Nei giorni scorsi ci sono stati scontri accesi tra la Orlando e Zorzi. Giulia Salemi, però, ha cercato di far riflettere Tommaso. “Dovresti parlarle, stanotte era in lacrime. Avete due visioni di amicizia diverse”, ha detto. Per adesso, però, Gianlorenzi attende la puntata di stasera. “Sono preoccupato perché si dice che il GfVip finirà a marzo. I concorrenti che sono entrati a settembre molleranno”, conclude Gianlorenzi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.