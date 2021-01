Grande Fratello Vip, Francesco Oppini: "All'inizio la mia fidanzata era gelosa, ma non di Tommaso..."

11 gennaio 2021 a

“La mia fidanzata era gelosa, ma non di Tommaso…”: a parlare, durante un’intervista a Non Succederà più su Radio Radio, è l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Francesco Oppini. Riferendosi a Zorzi, il commentatore sportivo ha dichiarato: “C’è una grandissima amicizia. Mi ha lasciato il segno. Per lui provo un bene profondo di amicizia, che poi un’amicizia quando è vera è una sorta di amore. Ovvio che non è un amore fisico”. Oppini, però, ha anche rivelato che la sua compagna, Cristina, non ha mai provato gelosia per il rapporto con l’influencer milanese: “A Cristina piace moltissimo Tommaso, tifa per lui e pochissimi altri”. Pare, invece, che all’inizio si sia ingelosita per Dayane Mello. Qualche parola, poi, Oppini l'ha riservata anche alla nuova coppia della casa del GfVip, quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Sono molto amico di Elisabetta, e spero di diventare molto amico di Pierpaolo, e mi è dispiaciuto vedere dei copia e incolla fatti prima con Elisabetta e poi con Giulia. Anche perché poi sono avvenuti in momenti in cui era confuso per Ariadna, la madre di suo figlio”.

