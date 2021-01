Grande Fratello Vip, "Sono in difficoltà". Giulia Salemi, lo sfogo disperato e il crollo nella notte dopo la diretta

Francesco Fredella 12 gennaio 2021 a

Ora Giulia Salemi è disperata. Nella notte, dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, piomba nella disperazione perché teme di non piacere alla famiglia di Pierpaolo Pretelli. "Io sono in difficoltà ma per lui, sono in difficoltà nei suoi confronti, perché non so cosa dirgli. A me dispiace per lui. Non voglio che lui si metta contro la famiglia, perché la famiglia è al primo posto sempre", dice Giulia che ieri ha incontrato Elisabetta Gregoraci. Nessun imbarazzo. Nessun aria tesa. Pretelli sembra felice con Giulia, dopo aver archiviato l’amicizia speciale con la Gregoraci. Ma l’entrata a gamba tesa del fratello di Pretelli (che rilascia interviste e bazzica salotti televisivi per parlare di Pierpaolo) non piace all’ex velino. Che viene a sapere solo di una delle tante interviste rilasciate da sui fratello. Aria tesa.

"Giulia è fidanzata". Bomba fuori dalla casa, Pretelli su tutte le furie e con la Salemi finisce nel peggiore dei modi

