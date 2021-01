Maria Elena Boschi, "è arrivato il momento di sfoggiare il fisico". Una proposta indecente, in tv: sconquasso privato

14 gennaio 2021 a

Mentre Maria Elena Boschi è impegnata a svolgere il ruolo di braccio destro di Matteo Renzi, che ha appena aperto una crisi di governo nel bel mezzo dell’epidemia da coronavirus, il suo fidanzato Giulio Berruti è tornato al centro del gossip televisivo. Sì perché il settimanale Nuovo ha lanciato uno scoop secondo cui l’attore sarebbe stato puntato dalla produzione dell’Isola dei famosi, che lo vorrebbe ingaggiare per l’edizione 2021 che sarà condotta da Ilary Blasi. Ovviamente non c’è ancora alcuna conferma, ma sul giornale diretto da Riccardo Signoretti si legge che “adesso è arrivato il momento di sfoggiare il suo fisico da calendario sulle spiagge dell’Honduras, storica location del reality di Canale 5”. Sarà davvero così? Tra l’altro sempre su Nuovo è riportata un’altra indiscrezione che riguarda Berruti: “Chi lo conosce sussurra che la proposta di matrimonio alla Boschi potrebbe arrivare proprio in diretta tv”.

