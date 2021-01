Uomini e donne, Maria De Filippi rimprovera un cavaliere e lui se ne va: "Non me la sto vivendo bene"

14 gennaio 2021 a

Maria De Filippi interviene contro un cavaliere a Uomini e Donne e lui decide di lasciare il programma. La padrona di casa, in particolare, si è rivolta a Michele Dentice, facendogli notare che stava parlando in maniera sbagliata con Roberta Di Padua: "Non è un bel discorso quello che stai facendo. Un uomo non fa così, ma è una scenata di gelosia in piena regola”. A quel punto l'uomo ha preferito andarsene: "Non me la sento di restare. Voglio andare via. Mi sento sotto pressione, giudicato, e non me la sto vivendo bene", ha detto. La conduttrice, poi, ha cercato di convincerlo a rimanere, suggerendogli di seguire il cuore e quindi i suoi sentimenti per la Di Padua. Quest'ultima, però, ha deciso di non proseguire: "Va bene così". Intanto al centro dello studio è rimasto Riccardo Guarnieri, che invece di uscire con Roberta dal programma ha continuato a fare i suoi discorsi: "Darti l’esclusiva deve essere una cosa spontanea. Non mi va di chiudere il nostro rapporto. Perché c’è tanta roba”. Lei allora ha accettato la sua proposta di continuare la loro conoscenza all'interno della trasmissione.

