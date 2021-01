Francesca Cipriani, "un amico di Briatore": spunta un uomo misterioso, l'indizio pesantissimo

Francesco Fredella 14 gennaio 2021 a

a

a

Adesso potrebbe essere innamorata. Condizionale d’obbligo. Ma Francesca Cipriani, una delle donne più simpatiche nel mondo della televisione, ribadisce di essere single. “Sono felice per Can Yaman e la Leotta”, dice la Cipriani che aveva rivelato di essere innamorata dell’attore turco. “Ho dei corteggiatori che sono sempre lì. Fermi. C’è una persona che vorrebbe approfondire la conoscenza. Si tratta di un imprenditore che viaggia e gira il mondo. E’ amico di Briatore, ha all’incirca 50 anni. Non è italiano”, racconta la Cipriani a Libero.

"Non lo escludo". Dayane Mello, dettagli intimi e piccantissimi dell'amica "particolare": ora capite perché al GF Vip...

“Non posso dire altro”. L’identikit è difficile da ricostruire, ma l’indiscrezione sta già facendo il giro. Orecchie indiscrete: siamo stati i primi ad origliare la spifferata. Adesso la Cipriani è pronta a tornare in tv con la Pupa e il secchio dal 21 gennaio in onda. “Preparatevi. Ce ne saranno delle belle”, racconta. “Tra gli ospiti Malgioglio, la Zanicchi e non solo. Non mi fate dire tutto”, continua la Cipriani che è ancora molto delusa dal comportamento del Divino Otelma. “Mi ha deluso. Mi aspettavo un messaggio a Natale”. Parola di Francesca Cipriani. Il Divino Otelma l’ha trascinata in tribunale chiedendo il risarcimento danni per un incidente avvenuto anni fa all’Isola dei famosi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.