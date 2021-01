Belen Rodriguez chi? Stefano De Martino, paparazzata esplosiva. La supervip che ha trascorso la notte a casa sua: la riconoscete?

15 gennaio 2021 a

Mentre Belen Rodriguez potrebbe essere incinta del suo nuovo compagno Antonino Spinalbese, il suo ex marito Stefano De Martino avrebbe iniziato una relazione stabile. Lei è Mariacarla Boscono, 40enne top model che già da qualche tempo era accostata al 31enne conduttore di Stasera tutto è possibile. Ma ora, riferisce il settimanale Gente, ci sarebbe stato il salto di qualità. Non più frequentazione, ma rapporto di coppia.

L'indizio è fornito da un "appostamento" fuori dalla casa di De Martino. La Boscono è stata vista entrare in solitaria, con un mazzo di chiavi proprio, seguita a distanza di sicurezza per non dare troppo nell'occhio da De Martino. I due hanno passato la sera e la notte insieme. All'indomani, De Martino è uscito da solo per portare a spasso il cane e la Bosconi se n'è andata in autonomia, con un'auto a noleggio. "Sono felicemente scapolo", spiegava qualche giorno fa De Martino. "Ho imparato a stare solo e sarà la mia più grande prigione. Quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto". Forse Mariacarla ha sorpreso anche lui.



Nella foto, uno degli scatti pubblicati da Gente

