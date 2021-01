Diletta Leotta, valanga di insulti a Can Yaman per il flirt? La reazione rabbiosa e il gesto estremo del turco

16 gennaio 2021 a

a

a

Can Yaman difende la sua storia con Diletta Leotta. Le fan dell’attore, infatti, non hanno preso bene lo scoop di Chi che rivelava una passione ardente tra i due. Il bell'attore turco è stato infatti sommerso da improperi sui suoi profili social e così ha deciso di chiudere il rubinetto. “Fatti miei. Punto”, ha scritto in un post. Poi ha disattivato il suo profilo su Twitter e limitato i commenti su Instagram. Infine ha inserito un ’emoji chiara a tutti: quella che dice di far silenzio. Un chiaro segnale che tra lui alla Leotta ci tiene molto.

Su Twitter così sono partiti comunque i commenti su questa decisione: "A quanto pare l’attore turco vuole che i fan non si intromettano nella sua vita personale, preferendo che questi si limitino ad apprezzare il suo lavoro”, scrive una ragazza su Twitter. “Sono amareggiata e provo tanto vergogna per queste lingue lunghe e zucche vuote! Ognuno può gestire la sua vita come vuole e con chi vuole…” e “A ogni azione corrisponde una reazione e questa è stata la sua. Un ragazzo che è stato portato all’esasperazione per fare un gesto del genere….”, hanno scritto invece altre due utenti.

