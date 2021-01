Domenica Live, Iva Zanicchi imbarazza Barbara D'Urso e il compagno: "L'amore? Mai preso il viagra, lui..."

18 gennaio 2021 a

Iva Zanicchi un fiume in piena. La cantante, ospite a Domenica Live, si lascia andare a confessioni privatissime. In studio nella puntata del 17 gennaio anche il compagno di una vita, Fausto Pinna. “Il Covid ci ha rovinato - ha raccontato la Zanicchi a Barbara d'Urso -. Però non si è mai vecchi per fare l’amore, sai che Pippi non ha mai preso il viagra?”. Un'affermazione che imbarazza la conduttrice di Canale 5, comunque abituata a vederli sempre insieme e felici dopo 36 anni. Anche dopo un momento complicato, quello in cui hanno diagnosticato a Pinna un tumore ai polmoni. “Lui è una roccia” ha detto emozionata la Zanicchi “per i primi mesi per me è stato un dramma”.

Poi la d'Urso lancia una proposta: "Come mai ancora non siete sposati? Organizzo io, faccio da testimone”. Restia la cantante che, con una battuta, liquida la domanda: “Se arrivo a 90 anni mi sposo”.

