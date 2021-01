Live Non è la D'Urso, "un amore diverso". Sandra Milo, intimissima rivelazione sul suo baby fidanzato

18 gennaio 2021 a

Sandra Milo, 87 anni. Alessandro, 49 anni. L’amore non ha età. L’ultima dive de La dolce vita è felicissima. Al settimo cielo. E a Live Non è la D'Urso Sandra Milo presenta il giovane fidanzato. “Sono fortunata ad averla conosciuto”, dice subito l’attrice a una Barbara D'Urso che ascolta attenta e in silenzio. "È un amore diverso. Nemmeno baci. Non è un amore fisico, ma platonico. Esistono da sempre", aggiunge. A quanto pare tra la Milo e Alessandro non c’è sesso. Strani amori, che fanno andare in tendenza twitter. Emotiva, vera e genuina: la Milo va fortissima sui social. Utilizza Instagram come una ragazzina.

