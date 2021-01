Grande Fratello Vip, "hai detto un'altra baggianata". Antonella Elia, tutti contro: massacrata da Signorini e Francesco Oppini

19 gennaio 2021 a

a

a

Tutti contro Antonella Elia, di nuovo. L'opinionista del Grande Fratello Vip commenta in diretta la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, accusando Tommaso Zorzi di averli criticati per metterli in difficoltà. dopo aver cercato di alimentare nella casa la sua storia d'amore con Francesco Oppini, a cui invece è legato da una semplice amicizia. In studio, il figlio di Alba Parietti ha reagito male: "La baggianata l’hai detta pure questa volta Antonella…L’ennesima…". E anche Zorzi ha risposto dalla casa: "Io mi sono limitato a esprimere le mie opinioni…Non mi sono accanito per fare fuori nessuno". Colpo di grazia da Alfonso Signorini: "Spezzo una lancia in favore di Tommaso. Tu dici che ha cercato di alimentare una storia con Francesco. Non sono assolutamente d’accordo, anzi…Proprio tutto il contrario...". Ma la Elia, non paga, ha ancora preso di mira Oppini: "Guardate che faccia che ha fatto...".

"Andiamoci piano". La bomba su Antonella Elia e GF Vip, Federica Panicucci costretta a prendere le distanze

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.