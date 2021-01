Belen Rodriguez stuzzica Stefano De Martino e mostra la pancia: la foto parla da sola. Notate nulla di strano?

19 gennaio 2021 a

Una frecciatina a Stefano De Martino? Forse. Belen Rodriguez replicando a un fan che le fa notare che è stata fortunata anche in passato, risponde: “Lo sono sempre stata, ma oggi di più”. Con Antonino Spinalbese va tutto a gonfie vele. Addirittura c'è chi crede che la showgirl argentina sia incinta. Una voce, questa, che gira da giorni e che potrebbe non essere poi così infondata. Per la prima volta dopo lo scoop lanciato dal settimanale Novella 200, Belen ha pubblicato uno scatto proveniente da un set fotografico. Qui la modella si è mostrata a figura intera davanti a uno specchio: jeans e maglioncino attillato nero. E il pancino? Dalla foto non sembra vedersi nulla. Ma mai dire mai.

