Grande Fratello Vip, "coppia già al passato remoto". Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, fonti certe: è finita, bomba nella casa

23 gennaio 2021 a

a

a

La coppia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? "Già passato remoto". Ad archiviare i due fidanzatini del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, è uno che di "case" se ne intende. Salvo Veneziano, ex concorrente del primo storico Grande Fratello e poi della sua versione vip la scorsa stagione, con tanto di squalifica per frasi sessiste, non ha dubbi: lontano dai riflettori di Cinecittà, non c'è futuro per la bella italo-persiana e l'ex velino di Striscia la notizia.



Giulia Salemi e Pretelli avvinghiati, roba bollente. Ma spunta "il guardone": sconcerto al GfVip, beccato così

E dire che al GF Vip la Salemi e Pretelli sembrano affiatatissimi e molto appassionati. La prova? L'esilarante "faccia a faccia" in giardino, in cui i due elencano da coppietta innamorata i posti in cui vorrebbero andare una volta terminato il reality. "Brasile, Africa, Thailandia, New York e Australia", assicura lui. Più enigmatica la Salemi: "Los Angeles, l'Africa, un safari dell'Africa. Poi il deserto, Marocco o Abu Dhabi, quel posto dove si vede l'aurora boreale, con l'oblò di ghiaccio, Is-is-Islanda? E quel posto dove c'è il mare rosa, dove ci sono i porcellini di mare, in Polinesia?". Urge mappamondo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.